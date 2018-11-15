2 kamyon ve 2 kepçeden mazot çalan 4 şüpheli Kütahya'da yakalandı

2 kamyon ve 2 kepçeden mazot çalan 4 şüpheli Kütahya
'da yakalandıŞüphelilerin aracında 10 bin TL değerinde çalıntı inşaat malzemesi de ele geçirildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de otodan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Orhangazi
Mahallesinde 2 adet kamyon ve 2 adet kepçeden mazot çalınması olayları ile ilgili 155 Polis
İmdat hattına ihbar geldi. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede araştırma yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Söz
konusu otodan hırsızlık olaylarını, Kütahya tesciline kayıtlı minibüs ile gelen şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayına karışan aracın plakası Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bildirildi ve yapılan ortak çalışma neticesinde, şüpheliler R.E. ve S.İ. isimli şahıslar olayda kullandıkları minibüs ile birlikte Kütahya'da yakalanıp Eskişehir'e getirilerek gözaltına alındı.Polis ekiplerince, şüphelilerin olayda kullandıkları araç içerisindeki köşebent kalıplar ve demirler araştırıldığında ise, Tepebaşı
İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kızıninler Mahallesi yolu üzerindeki TEİAŞ Kütahya 6'ncı Bölge Müdürlüğü yüksek gerilim hattı inşaatından çalındığı tespit ederek, konu hakkında Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine bilgi verildi.Ayrıca ekipler, şüphelilerin aracında bulunan 10 bin TL değerindeki inşaat malzemeleri yetkilisine teslim edildi.Olayın şüphelileri R.E., A.E., İ.M. ve S.İ. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Eskişehir,Kütahya
15 Kasım 2018 Perşembe 12:07