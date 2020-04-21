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2 kardeş kumbarada biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Siirt'te 6 ve 3 yaşlarındaki kardeşler, akülü araç almak için kumbarada biriktirdikleri 148 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

21.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:48
Siirt 'te 6 ve 3 yaşlarındaki kardeşler, akülü araç almak için kumbarada biriktirdikleri 148 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Ulus Mahallesi'nde 6 yaşındaki Sedat ve 3 yaşındaki kardeşi Semih Evin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdi.
Abdulkadir Evin, Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak çocukları Sedat ve Semih'in harçlıklarıyla bağış yapmak istediğini bildirdi.
Ekipler, ailenin evine giderek çocukların kumbarada biriktirdiği parayı aldı ve Ziraat Bankası Siirt Şubesi aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.
Kampanyaya çocuklarıyla destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Evin, şöyle konuştu:
"Çocuklarımı vatan sevgisiyle büyütüyorum. Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasının başlatıldığını öğrendim. Valiliği arayıp bağış yapmak istediğimizi bildirdik. Çocuklar oyuncak almak için harçlık biriktiriyorlardı. 148 lira biriktirmişler. Bence herkes çocuklarına bu zor günlerde dayanışma ruhunu aşılamalı. Çok mutluyum. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."
Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mehmetcan Şen de bu davranışın herkese örnek olması dileğinde bulundu. 2 kardeş kumbarada biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt, Ulus, Güncel
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