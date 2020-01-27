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2 kardeşin çakmakla oyunu, evde yangın çıkardı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 15 katlı binanın 12'nci katındaki evde 2 kardeş, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu.

27.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:422 kardeşin çakmakla oyunu, evde yangın çıkardı

KAYSERİ'nin ilçesinde, 15 katlı binanın 12'nci katındaki evde 2 kardeş, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Talas'a bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde bulunan 15 katlı Gözde Apartmanı'nın 12'nci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Umut A. (4) ile kardeşi Beyza A. (2), iddiaya göre, anneleri Elif A. evde iş yaparken buldukları çakmakla yatak odasında oynamaya başladı. Bu sırada yatak tutuşunca yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndüremeyen anne Elif A., çocukları ile evden çıkarak, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, binayı tahliye ederken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Sağlık görevlileri ise bu sırada anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunu kontrol etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.



Talas, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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