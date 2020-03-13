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2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiBursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

13.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:52
2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak'ta bulunan Zeki Hakandal'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hakandal, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

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