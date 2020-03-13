2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
13.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:57
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak'ta bulunan Zeki Hakandal'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hakandal, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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