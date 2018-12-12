2 Katlı Ahşap Ev Yandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:33



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:33

KASTAMONU'da, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.Araç ilçesine bağlı Cevizlik köyü Asar Mahallesi'nde bulunan Mustafa Büyükyiğit'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evde bulunan ve dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 2 kişi tedavi için sağlık ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.Yangın, Araç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.- Kastamonu