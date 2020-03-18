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2 katlı binanın bacasında çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu

2 katlı binanın bacasında çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu Isparta'nın Sav Kasabası'nda akşam saatlerinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

18.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:37
2 katlı binanın bacasında çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu
ISPARTA - Isparta'nın Sav Kasabası'nda akşam saatlerinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının söndürülme çalışmalarında vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti.
Isparta'nın Sav Kasabası Fatih Mahallesi'nde saat 19.15 sıralarında 2 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Bacadan dumanlar yükselmesinin ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede Sav Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yangının büyümesinin ardından Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangının bir an önce söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından baca yangın söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatı kısmında da hasar oluştu. 2 katlı binanın bacasında çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

2 katlı binanın bacasında çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu
Etiketler : İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa

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