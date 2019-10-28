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2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndüKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı.

28.10.2019 11:01
2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.
Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü.
2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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