2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
17.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:57
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2481 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sırasında bina içerisindeki elektrik tesisatı ile yakındaki enerji nakil hatlarında zaman zaman parlamalar olduğu görüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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