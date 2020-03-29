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2 katlı evin çatısı alev alev yandı

2 katlı evin çatısı alev alev yandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

29.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:15
2 katlı evin çatısı alev alev yandı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre yangın Osmanlar köyünde Muzaffer Acar'a ait evin ikinci katında çıktı. Büyüyen alevler ikinci katı ve çatı katını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek kısa sürede yangına müdahale etti. Vatandaşlar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangın kontrol altına alınırken olayda ölen yada yaralanan olmadı. 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa

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2 katlı evin çatısı alev alev yandı

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