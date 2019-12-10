2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI

KONYA'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmasına başladı.
Olay, saat 09.20 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmasına başladı.
Görüntü DÖkümü
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Olay yerinden detay
Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA
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