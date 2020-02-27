2.Kentsel Tasarım Sempozyumu başladı

' İstanbul ' konusuyla başlatılan ve alanında uzman isimlerin görüşlerinin paylaşıldığı Kentsel Tasarım Sempozyumu, Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek sempozyumun konuşmacılarından TOKİ Genel Başkan Yardımcısı Levent Sungur, 'Gelecek nesillere önemli bir unsur olarak bırakabilmek adına bu sempozyumun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum' dedi.

Sempozyumda, İstanbul'un doğal ve kültürel mirası, kimlik ve ekolojik bütünlük bağlamında geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağlantıları, değişimi, dönüşümü; İstanbul Kenti üzerinden gelişen dünyada, her geçen gün yeniden üretilen kentlerin, yapılmış ve yapılması planlanan çalışmaları, yapılacak sunumlar ile tartışıldı.

"Kolektif Bellek Olarak Peyzaj" temasıyla 1. Uluslararası, 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi'nin ardından gerçekleştirilecek olan II. Kentsel Tasarım Sempozyumu'nda kolektif bellek, İstanbul özelinde konuşuldu. Sempozyum sonunda interaktif soru cevap yapıldı.

LEVENT SUNGUR: PEYZAJ MİMARI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEMPOZYUM

İlk oturumda 'Kent Merkezindeki Stadyum Alanlarının Dönüşüm Serüveni: Millet Bahçeleri' konusunu ifade eden TOKİ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, Millet Bahçeleri kavramının hayatımıza nasıl girdiğine değindi. Sungur, 'Bu sempozyumlarda en önemli unsurlardan bir tanesi de son hükümet programıyla yani 100 günlük programlarla birlikte hayatımıza giren 'Millet Bahçeleri' kavramı oldu. Ben bu kavramların hem peyzaj mimarlığı camiasında hem de ülkemizde ne kadar önem teşkil ettiğini vurgulamış olduk. İnsanların belleklerinde, şehirlerin kimliklerinde ve gelecek nesillere önemli bir unsur olarak bırakabilmek adına bu sempozyumun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum? diye konuştu.

'MİLLET BAHÇELERİ KAVRAMI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR?

Millet Bahçeleri kavramının oldukça eskiye dayandığını belirten TOKİ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, 'Kent kavramı oldukça geniş bir kavramdır. Millet bahçeleri kavramının içerisinde belki çok uzun bir dönemdir böyle bir kavram var ama bunu günümüzde hem hak ettiği yere getirmek hem de peyzaj mimarlığı açısından bu alanlara daha da değer kazandırabilmek için neler yapılması hususunda, tartışmaya açmak hususunda çok değerli ve kıymetli görüyoruz. Kent kimliği içerisinde de dilimize yerleşmiş birçok ifade var. Mesela; park alanları, kent alanları bunlardan bazılarıdır. Ama benim konuştuğum konulardan biri olan stadyum alanlarının dönüşümü ile ilgili 'Millet Bahçeleri' kavramı, tam da bu alanlar için olan bir kavram olduğunu düşünüyorum. ve kent kimliğinde önemli bir yer bulması gerekmektedir? şeklinde konuştu.