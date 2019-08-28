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2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı

Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu, dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

28.08.2019 10:34 2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı
Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu, dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 97 yıl önce 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'dan başlayan Büyük Taarruz'un yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın en işlek caddelerinden Tekelioğlu'nu dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddenin yaya trafiğinin de yoğun olduğu ve belediye hizmet binasının da bulunduğu doğu bölümünde yapılan çalışma sırasında dev boyutlarda 9'ar Atatürk posteri ve Türk bayrağı apartmanlara asıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasının dört cephesi yine dev bayraklarla donatıldı. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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