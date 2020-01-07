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2 kişinin çatı altında kalmaktan kurtulduğu o anlar kamerada

Bahçelievler'de kamyonet kasasında malzeme yükleyen 2 çalışan rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

07.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42
'de kamyonet kasasında malzeme yükleyen 2 çalışan rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısı megakentte etkili olan rüzgar nedeniyle uçtu. Binanın çatısından uçan parçalar ise merkezin önünde malzemelerini kamyonete yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Çatının parçalarının üzerilerine geldiğini fark eden 2 kişi, son anda kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan gelen parçaları gören bir çalışan kafasını kaldırarak yukarıya bakıyor ardından kaçıyor. Kamyonet kasasındaki diğer çalışan ise olayı fark ettiği an kamyonetin kasasından atlayarak çatının üstüne düşmesinden son anda kurtuluyor.
(İHA)
2 kişinin çatı altında kalmaktan kurtulduğu o anlar kamerada

Bahçelievler, Yenibosna, Güncel

Kaynak: İHA


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