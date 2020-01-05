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2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar

İZMİR'de, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, takla atması sonucu Berkay Altınay ve Hüseyin Karacaoğlan'ın hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Sucu'nun da ağır yaralandığı kaza öncesinde, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ortaya çıktı.

05.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:15 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar

İZMİR'de, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, takla atması sonucu Berkay Altınay ve Hüseyin 'ın hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Sucu'nun da ağır yaralandığı kaza öncesinde, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ortaya çıktı. Karacaoğlan'ın hesabından yapılan paylaşımlarda 3 kişinin de kazadan kısa süre önce içki içtiği görüldü. Ayrıca bugün toprağa verilen Berkay Altınay'ın, kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Narlıdere'den Balçova yönüne giden Serhat Sucu yönetimindeki 40 KL 313 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücü Sucu, Hüseyin Karacaoğlan (21) ve Berkay Altınay (23) yola fırladı. Kazanın ardından, otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. 

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karacaoğlan ve Altınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı Sucu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi. Karacaoğlan ve Altınay'ın cansız bedenleri ise savcının olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAZA ÖNCESİ CANLI YAYIN 

Kazadan bir süre önce, Hüseyin Karacaoğlan'ın sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptığı belirlendi. Karacaoğlan'ın paylaşımlarında, alkol şişelerinin bulunması dikkat çekerken, kazadan hemen önce hesabından canlı yayın da yaptığı ortaya çıktı. Otomobil hareket halindeyken yapılan canlı yayında, 3 kişinin radyoda çalan şarkıya eşlik ettiği ve bir kişinin 'Biralarınız bitti mi?' diye sorduğu duyuldu.

10 AYDIR KEMOTERAPİ GÖRÜYORMUŞ 

Ayrıca, kazada yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Berkay Altınay'ın, akciğer kanseri hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Berkay Altınay için Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altınay'ın aile ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınay'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.



Berkay Şahin, Karacaoğlan, Güncel

Kaynak: DHA

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