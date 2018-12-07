2 Kişinin Öldüğü Belediyedeki Silahlı Saldırının Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son dakika! Adana merkez Çukurova Belediyesi'ndeki silahlı saldırıda, zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez hayatını kaybetti, zabıta memuru Habil Akmaz yaralandı. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ZABITA AMİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Adana'nın merkez ÇukurovaBelediyesi'nde amirliği alındıktan sonra zabıta memuru olarak çalışmaya devam eden Ahmet Altuğ, tartıştığı Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile 2 zabıta memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 3 kişiden, eski emniyet müdürü olduğu öğrenilen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan hastanede öldü. Kenan Özdemir'in tedavisi sürerken, bahçeye çıkarak tabancasını çenesine dayayan saldırgan Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

PASİF GÖREVE GETİRİLİNCE CİNNET GETİRDİ

Olay saat 16.00 sıralarında, Çukurova Belediye binasının birinci katında, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun makam odasının önünde meydana geldi. Eski zabıta amiri olan ve rütbesi alındıktan sonra zabıta memuru olarak görev yapmaya devam eden Ahmet Altuğ, bilinmeyen nedenle Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve 2 zabıta ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce cinnet getiren Ahmet Altuğ, belindeki tabancasını çekip, karşısındaki 3 kişiye kurşun yağdırdı. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir, kanlar içinde yerde kaldı.

SİLAHI ÇENESİNİN ALTINA DAYADI

Saldırgan Ahmet Altuğ ise elindeki tabancayla bahçeye çıkarak, bir bankın üzerine oturdu. Altuğ, daha sonra da tabancayı çenesinin altına dayadı.

Bu sırada belediye binasına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Zabıta Amiri Kenan Özdemir'in ise tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN YARIM SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Özel Hareket ekiplerinin de sevk edildiği belediye binasının bahçesindeki bankta tabanca çenesine dayalı halde oturan Ahmet Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

POLİS TARTIŞMANIN SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

Gözaltına alınan Altuğ, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken, polis tartışmanın çıkış nedenini araştırıyor.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anında belediye binasında olmadığını söyledi. Saldırıyı duyduğunda belediyeye geldiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Çok üzüldük olaydan dolayı. Nedenini henüz biz bilmiyoruz. Memurlar kendi aralarında tartışmışlar. Halen görevde olan bir zabıta memuru, zabıta müdürümüz ve 2 arkadaşımızı silahla vurmuş. Daha önceden haklarında soruşturmaları yok. Böyle bir şey olamaz. Üzerimizi düşeni idari yönden de yapacağız."



