2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

2 kişinin öldüğü feci kaza kameradaKazada 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan bugün doğum gününü kutlayacaktı
ANTALYA - Antalya
'da dün kamyon ile otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan Afşin
'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.Dün akşam saatlerinde Konyaaltı
ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü
kavşağında Hüseyin K. idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonet, kavşak sisteminde Berna A. yönetimindeki 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Berna A, yolcular Furkan Afşin, ve Nurcan Çakmak, kamyon sürücüsü Hüseyin K, yaralandı.Otomobildeki yaralılardan 18 yaşındaki Furkan Afşin,dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Nurcan Çakmak ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Teyze yeğenin cenazesi Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından Konyaaltı
ilçesi Yarbaş Çandır
Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Cenazasi, yakınları tarafından gözyaşları arasında alınan Furkan'ın bugün doğum gününü kutlayacağı belirtildi.Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Atatürk Bulvarı
'ndan gelen otomobilin Arapsuyu Mahallesi'ne döndüğü esnada, kent merkezine doğru seyir halinde bulunan kamyonla çarpıştığı an kameralar tarafından kaydedildi.
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Kaynak: İHA