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2 kişinin öldüğü kazanın sanıklarına hapis ve para cezası

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili davada tutuksuz yargılanan sürücüler Murat Güney 4 yıl 2 ay hapis, Göksel Yıldız ise 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:312 kişinin öldüğü kazanın sanıklarına hapis ve para cezası

KAYSERİ'nin ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili davada tutuksuz yargılanan sürücüler Murat Güney 4 yıl 2 ay hapis, Göksel Yıldız ise 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl, 7 Haziran'da Develi ilçesinde meydana gelen kazada Murat Güney (39) yönetimindeki otomobil, Bayram Altan'ın (39) kullandığı otomobil ve Göksel Yıldız (38) idaresindeki otomobil çarpıştı. Araçlardan ikisi tarlaya savrulurken, Aziz Taner (58) ve Atıf  Karaduman (55) öldü, Arzu Batı (35), Saniye Sert (37), Rabia Batı (45), Tuğba Güney (30), Seval Altan (33) ile 3 sürücü yaralandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan sürücülerden Murat Güney ve Göksel Yıldız, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan tutuksuz sanıklardan Göksel Yıldız, karar duruşmasında hazır bulundu, Murat Güney ise katılmadı. Mahkeme heyeti sanık Murat Güney'e, 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi. Sanık Göksel Yıldız'a ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, bu ceza sabıkasız olması nedeniyle 15 bin TL para cezasına çevrildi.



Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: DHA

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