2 Kişinin Öldüğü Kazayı "Cinayet Gibi" Diye Anlattı

İzmir
'de 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili görülen davada ifade veren tanık, olay anını anlatırken 'Cinayet gibi' sözlerini kullandı.
İzmir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin sürücü Y.E.G.'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Y.E.G. ile kazada hayatlarını kaybeden Ufuk Togul ve Dilara Önal'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Olayı evinin balkonundan gördüğünü anlatan tanık S.K., aynı yolda çok sayıda kaza olduğunu ifade ederek, "Yayaların bir an önce karşıya geçmesi için kendi kendime 'Yol boş olduğu zaman hemen geçseler' diye düşünmüştüm. Bu sırada aniden alt geçitten bir araç çıktı. Aracın yayalara çarptığını görünce oğluma haber verip ambulansı aramasını istedim. Yayaların yola çıktığını görünce araç geliyor mu diye alt geçide doğru baktım. Aniden çarpma anını gördüm. Bu nedenle aracın hızlı geldiğini tahmin ediyorum" dedi.
"Cinayet gibi"
Kaza sırasında fren sesi duymadığını söyleyen S.K., "Çarpma ile patlama sesi gibi bir ses duydum. Oğluma kazayı anlatırken, 'Cinayet gibi' dedim. Çünkü daha önce gördüğüm kazalarda farklı bir ses duymuştum" diye konuştu.
Olay esnasında deniz tarafında olduğunu anlatan tanık S.Ö., "Kazanın olduğunu fark edince hemen o tarafa doğru gittim. Yolda aydınlatma yeterliydi ve yerde herhangi bir fren izi görmedim. Çarpma sesinden önce de bir fren sesi duymadım. Kazayı yapan bir araçta olduğunu tahmin ettiğim bir kadın telefonla görüşüyordu. Telefondaki kişiye 'Biz çok hızlı gidiyorduk, yayalara çarptık' dediğini duydum.
Mahkeme heyeti, sanık Y.E.G.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi yönünde karar vererek tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.
Olay
16 Temmuz 2018'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen kazada, Y.E.G. (19) idaresindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, Karantina Alt Geçidi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Ufuk Togul (47) ile Dilara Önal'a (16) çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Togul ve Önal, yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiş, sürücü Y.E.G. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı. - İZMİR
İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:22