Haberler » 3. Sayfa » 2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama - Haberler

2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:01 2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama
'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre dün ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yerin sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız (kaçak) olarak işletilen madenin sahibi olduğu belirlenen Ş. T., F. T. ve E. T. gözaltına alındı. 3 zanlı ile birlikte madenin açıldığı bölgedeki ormanlık alanın yer sahibi olduğu belirtilen İ.K. de gözaltın alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna getirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:46   Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü 2. Fragman - Haberler
17:46   Güvercin 6. Bölüm 2. Fragman - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:44   TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti - Haberler
17:42   28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
26.12.2019 17:52:44