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2 kişinin öldüğü pazaryeri duruşmasında karar

Zonguldak'ta, 18 Ocak 2012 tarihinde 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı halk pazarının çatısının çökmesi olayında karar çıktı.

14.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:042 kişinin öldüğü pazaryeri duruşmasında karar
'ta, 18 Ocak 2012 tarihinde 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı halk pazarının çatısının çökmesi olayında karar çıktı. Duruşmada dönemin Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref'in de bulunduğu 6 sanığa, 6 yıl 8 ay hapis, çatıyı yapan müteahhit Mustafa Memoğlu'na ise 18 bin 200 lira adli para cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İsmail Eşref ile şu an belediye başkan yardımcısı olan Ogan Göktürk ve ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme, dönemin Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref'in de bulunduğu 6 sanığa, 6 yıl 8 ay hapis, çatıyı yapan müteahhit Mustafa Memoğlu'na ise 18 bin 200 lira adli para cezası verilirken Erhan Darende ve Ogan Göktürk'ün de 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası aldıkları öğrenildi.

Mahkeme heyeti "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 6 yıl 8 ay, Mustafa Memoğlu'na ise 2 yıl 6 ay hapis ceza verirken, Mustafa Memoğlu'nun cezası 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

18 Ocak 2012 tarihinde Terakki Mahallesi'ndeki Soğuksu 'nde meydana gelen olayda pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışı ile birlikte çöktü. Enkaz altında kalan 44 yaşındaki Fatma Sarıoğlu ile 57 yaşındaki Güngör Durmuş'un öldüğü olayda, 20 kişi de yaralandı. - ZONGULDAK

Pazaryeri, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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