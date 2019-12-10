Haberler » 3. Sayfa » 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Samsun'da güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken kazada 2 kişi yaralandı.

10.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:252 kişinin yaralandığı kaza kamerada
'da güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Çakır yönetimindeki 55 ABJ 880 plakalı otomobil, Ümit Demir'in kullandığı 55 RH 222 plakalı otomobile yandan çarptı. Hızını alamayan otomobil devrilerek Erkan Altıntaş yönetimindeki 55 C 0848 plakalı midibüse de vurarak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çakır ile aynı araçta bulunan Berk Taşan yaralandı. Yaralı Berk Taşan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Uğur Çakır ise tedaviyi kabul etmedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:12 n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi - Haberler
13:08 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:08 Baraj suyu çekilince höyük yeniden ortaya çıktı - Haberler
13:06 Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
13:04 Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:18:10