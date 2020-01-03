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2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolda yük indiren bir kişi ile kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:15 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolda yük indiren bir kişi ile kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Kadın sürücü hemen aracından inerek kaldırıma yığılan kişinin yardımına koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza saat 12.15 sıralarında, Gölcük Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.A. idaresindeki 06 GP 287 plakalı otomobil Albay Burak Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada aracından yük boşaltan kişiye hafif şekilde çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak İsmail B.?ye çarptı. İsmail B. çarpmanın etkisiyle kaldırıma yığılırken, kadın sürücü hemen aracından inerek yardıma koştu. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, İsmail B.?ye ilk müdahalede bulundu. İsmail B. kontrollerinin yapılmasının ardından hastaneye gitmedi. Kazayla ilgili tutanak tutulurken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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