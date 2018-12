2 Kişiyi Bıçaklayan Şahıs, Serbest Bırakıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:04



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan B.Y. adlı şahıs, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 5 gün önce Kaynarca ilçesinde bulunan bir meyhanede meydana gelmişti. İki grup arasında yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Burak G. ve Necati G., kavgayı ayırmak istedikleri esnada B.Y. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen ve burada hakim karşısına çıkan B.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA