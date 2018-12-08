08 Aralık 2018, 12:22
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2 Kişiyi Öldüren Zabıta, 'Önüme Geleni Vururum, Çekilin' Diye Binaya Girmiş (4)

2 Kişiyi Öldüren Zabıta,

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİKatil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen Altuğ, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Altuğ, olayla ilgili soruları yanıtlamadı.

Görüntü Dökümü

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Zanlı Ahmet Altuğ'un Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

Polislerin arasında yürümesi

SÜRE: 58"

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

================== Emniyet Müdürlüğü,Adli Tıp
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:22