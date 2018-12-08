2 Kişiyi Öldüren Zabıta, 'Önüme Geleni Vururum, Çekilin' Diye Binaya Girmiş (4)

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü
'ndeki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp
Birimi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen Altuğ, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Altuğ, olayla ilgili soruları yanıtlamadı.
Görüntü Dökümü
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Zanlı Ahmet Altuğ'un Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Polislerin arasında yürümesi
SÜRE: 58"
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Emniyet Müdürlüğü,Adli Tıp
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:22