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2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

- 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde farklı tarihlerde kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

22.10.2019 16:30
- 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde farklı tarihlerde kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylik Mahallesi'nde meydana gelen olayda tartıştığı vatandaşı kıraathanede silahla yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Aynı şahıs, 10 Ekim tarihinde Darıca ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi'nde meydana gelen 14 yaşındaki genci sokak ortasında sırtından vurdu. Her iki olayın failinin M.M.D. tespit eden Gebze Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, şahsı takibe aldı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahsın seyir halinde olduğu aracın önün kesildi. Ekipler tarafından şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet tabanca ele geçirildi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Darıca, kavga, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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