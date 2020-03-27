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2 kız arkadaş 3 gündür kayıp (2)

GRİ ARACA BİNMİŞLERAntalya'nın Kepez ilçesinde, kayıp 2 arkadaştan Esmanur'un annesi Kezban Öztürk, olay günü kızı ve arkadaşı Ayşenur'un, Yenimahalle'de gri renk araca bindiklerini görenler olduğunu anlattı.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:32
2 kız arkadaş 3 gündür kayıp (2)

GRİ ARACA BİNMİŞLER

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kayıp 2 arkadaştan Esmanur'un annesi Kezban Öztürk, olay günü kızı ve arkadaşı Ayşenur'un, Yenimahalle 'de gri renk araca bindiklerini görenler olduğunu anlattı. Öztürk, "Esmanur, çarşamba günü akşam üzeri Bursa'da yaşayan ağabeyimi aramış. 'Dayı biz arkadaşımla birlikte evden kaçtık. Size gelebilir miyiz?' demiş. Ağabeyim de yaşlarının küçük olduğunu söylemiş. Neden evden kaçtıklarını sormuş. 'Hemen dönün evinize' demiş. Yengem de beni arayıp durumu anlattı. Esmanur, 'Annem polisi aramaktan vazgeçsin' demiş. Çarşamba günü de saat 5'ten sonra kızım ve Ayşenur aynı anda telefonunu kapattı. Her dakika kızımı arıyorum ama hala ulaşamıyorum" dedi.

İnternetten kızının 'Baran' diye bir arkadaşına ulaştığını anlatan Öztürk, "Bana 1 hafta önce askerden geldiğini, 1 haftadır görüşmediklerini söyledi. Daha sonra 2 gün önce görüştüklerini söyleyerek çelişkili bir şekilde cevap verdi. Ona da evden kaçtıklarını söylemiş. Bunu polise de söyledi. O çocuğun kızımın sevgilisi olup olmadığını bilmiyorum. Esmanur'un eski nişanlısıyla görüştüm. Onun yanında değilmiş. Tanıdığım başka bir arkadaşı yok. Kızımın genellikle internetten arkadaşları var. Ama son 2 haftadan beri kızım Esmanur'da ve arkadaşında bir değişiklik vardı. Çok para harcamaya başlayıp sürekli kıyafet aldıklarını gördüm. Bizim durumumuz zaten belli bu paranın nerden geldiğini sorduğumda 'Ayşenur'dan alıyorum' diyordu. Bir şekilde beni atlatıyorlardı" diye konuştu.

Kızı Esmanur'un tekrar evine dönmesi için çağrı yapan Kezban Öztürk, "Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Birisine inanıp gittiler şimdi de kurtulamıyorlar mı bilmiyorum. Gittikleri yeri bilmiyorum. Lütfen kızımı bulun. Ne olursa olsun geri gel kızım. Söz kızmayacağım. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok" diyerek, gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA

Etiketler: kızım dizisi, Yenimahalle, Kepez, Güncel

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