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2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen S.A.'nın çalıştığı fabrikanın kapatılıp, personelin yaşadığı Gölbaşı'ndaki 2 köyün de karantinaya alınmasının ardından ablası 7 aylık hamile Z.Ö.'nün (25) testi de pozitif çıktı.

16.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:30
2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen S.A.'nın çalıştığı fabrikanın kapatılıp, personelin yaşadığı Gölbaşı 'ndaki 2 köyün de karantinaya alınmasının ardından ablası 7 aylık hamile Z.Ö.'nün (25) testi de pozitif çıktı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., pazartesi günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrika kapatılırken, Besni'de yaşayan 62 işçi ile 37 işçinin oturduğu Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri, karantinaya alındı. Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Hastanede tedavi gören S.A.'nın, Aşağı Karakuyu köyünde yaşayan, 7 aylık hamile ablası Z.Ö.'ye de Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Genç kadının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gölbaşı, Besni, Güncel
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