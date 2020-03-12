2 Kuyuda bulunan doğalgaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
2 Kuyuda bulunan doğalgaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığının geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da yaptığı çalışmalar sonucu Trakya Bölgesinin 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz rezervi tespit edildi.
12.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:03
2 Kuyuda bulunan doğalgaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
TEKİRDAĞ - Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığının geçtiğimiz günlerde Tekirdağ 'da yaptığı çalışmalar sonucu Trakya Bölgesinin 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz rezervi tespit edildi. Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya Bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor."200 milyon metreküp doğal gaz bulunuyor"Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarca Mahalle Muhtarı Pınarça Mahalle Muhtarı Taner Diril, " TPAO tarafından mahallemiz sınırları içerisinde iki kuyuda doğal gaz arama çalışması yapıldı. İki kuyuda da doğal gaz bulundu. Bu doğal gazın Trakyamıza 15 yıl yeteceği söyleniyor. Yetkililer yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz olduğunu söylüyor." dedi."Termal su çalışmaları da sürüyor"Doğal gazın yanı sıra bölgede termal su çalışmalarının da olduğunu belirten Muhtar Diril, "Milletimiz olarak büyük sevinç bulduk. İnşallah bu bölgede yapılan diğer çalışmalarda da doğal gaz bulunur ve ülke olarak dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini söylüyorlar. Doğal gaz çalışmalarının haricinde termal su çalışmaları da sürüyor." İfadelerini kullandı.
TEKİRDAĞ - Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığının geçtiğimiz günlerde Tekirdağ 'da yaptığı çalışmalar sonucu Trakya Bölgesinin 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz rezervi tespit edildi. Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya Bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor."200 milyon metreküp doğal gaz bulunuyor"Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarca Mahalle Muhtarı Pınarça Mahalle Muhtarı Taner Diril, " TPAO tarafından mahallemiz sınırları içerisinde iki kuyuda doğal gaz arama çalışması yapıldı. İki kuyuda da doğal gaz bulundu. Bu doğal gazın Trakyamıza 15 yıl yeteceği söyleniyor. Yetkililer yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz olduğunu söylüyor." dedi."Termal su çalışmaları da sürüyor"Doğal gazın yanı sıra bölgede termal su çalışmalarının da olduğunu belirten Muhtar Diril, "Milletimiz olarak büyük sevinç bulduk. İnşallah bu bölgede yapılan diğer çalışmalarda da doğal gaz bulunur ve ülke olarak dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini söylüyorlar. Doğal gaz çalışmalarının haricinde termal su çalışmaları da sürüyor." İfadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Genel
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