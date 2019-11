"2 maçı kazanarak başlamak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenen medya gününde konuşan Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü de Mersin'de Litvanya ile oynayacağı maçlar öncesinde medya günü düzenlendi. Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım millilerin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için toplandığını ifade ederek, "Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk var grubumuzda. Dün ilk idmanımızı yaptık, yarın Belgrad'a gideceğiz. 14 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Sırbistan'la oynadıktan sonra 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacağız. 9 grup var ve grup liderleri direkt katılıyor. Gruplarda en iyi ikinci olan 5 takım da katılacak ve 14 takıma tamamlanacak. Sırbistan maçı bizim için çok önemli. Mersin'deki basketbolseverleri maça davet ediyoruz. Bizim açımızdan çok önemli onların destekleri. İki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu."SAHAYA KARAKTERİMİZİ YANSITMALIYIZ"Gruptaki ekiplerden Sırbistan'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Haluk Yıldırım, "Sırbistan, kadın basketbolunda her zaman yukarıyı hedefleyen bir ekip. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3. olup madalya aldılar. Litvanya'nın şu ana kadar turnuvalarda büyük bir başarısı yok ama altyapılarda önemli başarılara imza attılar. Her maç zor. Pazartesi toplanıyorsunuz ve perşembe maça çıkıyorsunuz. Bu durum herkes için geçerli ama önemli olan karakterimizi sahaya yansıtmamız. Bunu yaparsak bizim için her şey daha kolay olur" ifadelerini kullandı.(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)