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2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler

Real Madrid maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın." dedi.

31.07.2019 22:07
2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler

İlk olarak Bayern Münih'e 6-1, sonra da Real Madrid'e 5-3 yenilerek Audi Cup'ta 4. olan Fenerbahçe, 2 maçta toplam 11 gol yedi. Savunma anlamında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takıma yeni transfer Kruse'den sert bir eleştiri geldi.

"İYİ Kİ DAHA İKİ HAFTAMIZ VAR"

Real Madrid maçı sonrası Alman basınına konuşan Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Kruse, Bayern Münih maçı sonrasında da, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur. Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." demişti.


Real Madrid, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (11)
TC: Turkısh cupta Pendik united a başarılar diliyorum
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3 0
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FİKRET ORMAN: zaten niye almislar ki bunlari audi cupa?
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ÖZBAY: Salak Salak yurum yapmayın audi marka arac Türkiye ne kadar alıyor Avrupa İn yarınsın katliyor audi sahibi ticaret yapiyor onlar Türk takımı Fenerbahçe seçtıler bu guruba
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0 1
BY ENES: YAV ARKADAS FENERBAHCE AUİDİ KUP DA DUNYA DEVLERİYLE OYNUYOR OTEKİ EZİK TARAFTARLAR KENDİ TAKİMİN KİMLE MAC YAPTİGİNİ BİLE BİLMİYOR BURAYA GELMİS LAGA LUGA YPYNZ
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12 12
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FENEV YERGOL: Hadi la..
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8 2
MEMLEKETİM: Dogru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmis. Alman arkadas etliye sisliye karisma yap tatilini al parani. Sana ögretmedilermi türk kulüplerinin parasi deniz top oynamadan yemeyen keriz.
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CETO: bu degisik ne diyor ya . . .
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2 14
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FİRAT: Adam hakli
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5 0
ASDAS: Kimsenin diyemediğini diyor, senin gibi koca kafalılar algılayamaz,siz mahalle futbolu seviyorsunuz ama dünya çapında futbolla anılmak istiyorsak bu oynamalarla olmaz,sonra böyle dünya takımları tokatlar geçer,fb gs bjk hepsi icin gecerli,bomboş futbol oynuyorlar,git İngiliz ligini seyret şiir gibi top oynuyor adamlar
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3 1
GERCEKCİ: Dogru diyor
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9 0
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