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2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 ve ertesi gün Real Madrid'e 5-3 yenilmesi sonrası Bayern Münih maçında kalede olan Harun Tekin, ve Real Madrid maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır'ın istatistikleri belli oldu.

01.08.2019 15:36
2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı

Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleciler Harun Tekin ve Altay Bayındır'ın istatistikleri ortaya çıktı.

OptaCan'da yer alan istatistiklere göre; Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçta kaleci koruyan Harun Tekin, kaleye gelen 9 isabetli şutun 6'sını yerken 3 kurtarış yaptı ve kurtarış oranı 33,3 oldu. 2 top uzaklaştıran Harun, gole sebep olan 1 hata yaptı.

ALTAY 12 KURTARIŞ YAPTI

Altay Bayındır ise Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçta Fenerbahçe kalesini korudu. Kaleye gelen 17 şutta kalesinde 5 gol gören Altay tam 12 kurtarış yaptı. Maçta kurtarış oranı ise 70,6... Genç kaleci gol yenmesine sebep olan hata yapmadı.

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Bayern Münih, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

YORUMLAR (7)
ALTAN 1 KALECİ OLMALİ: harun bunun yedegi bile olmayi hak etmiyor yol gecen hani gibi cameni volkan harundan daha güvenilir
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KARAMSAR781: dünkü maçta altayın bir eksiği vardı sadece oda kaleye gelen şutları çelerken hep ceza sahasının ortasına doğru çeldi böyle bir defans varken bunu sağına veya soluna doğru çelse 10 numara kaleci olur.
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XXXXX: bence altay dünyanın en iyi kalecisi olacak buraya yazıyorum adam harika kurtarışlar yaptı fenerin defansı defans olsaydı bu adam zaten gol yemezdi altay olmasa maç en az 10 3 biterdi yemin ediyorum bu kaleci bir manyak
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VOLKAN DEMİREL: Kaleci gol yemeden tecrübe kazanamaz.
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BURAK: bu çocuk eder altay helal kadeşim
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DİEGOMARADONA: HİÇBİRİ BİR VOLKAN DEMİREL ETMEZ
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196071453: Son 2 Sezon gördük volkan beyide. Fenerin kalesini bu saatten sonra altay alır. Ayakla oyun kurma ayağını kulanma ve refleksleri sağlam. Top yumruklama ve yan toplara çıkmada başarılı
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