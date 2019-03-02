2 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor<br><br>16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş<br><br>19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13: 30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor<br><br>16: 00 Eskişehirspor - Adana Demirspor<br><br>16: 00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep<br><br>GALATASARAY<br><br>12: 00 Sarı-kırmızılı ekipte B.B Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak<br><br>15: 15: Takım özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.<br><br>16: 30 Kafilenin kente gelişi.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>20.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>BUZ HOKEYİ<br><br>2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Final Serisi başlıyor.<br><br>Buz Adam GSK ve Zeytinburnu BSK kulüpleri 2-3 ve 9-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.<br><br>Aynı tarihlerde Erzurum'da Narmanspor ile Gümüş Patenler SK kulüpleri ise üçüncülük mücadelesi verecek.<br><br>BASKETBOL<br><br>Potada Kadınlar Türkiye Kupası finali Şanlıurfa'da oynanacak.<br><br>15.00 Fenerbahçe - BOTAŞ <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>13.00 Bahçeşehir Koleji - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol<br><br>15.15 Gaziantep Basketbol - Türk Telekom<br><br>17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol<br><br>VOLEYBOL<br><br>Efeler Ligi<br><br>14.00 Galatasaray - Fenerbahçe (Burhan Felek)<br><br>14.00 Jeopark Kula Belediyespor - Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)<br><br>16.00 İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası (İnegöl)<br><br>17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>16.30 Halkbank - Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)