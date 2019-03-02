02 Mart 2019, 09:26
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2 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

2 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş19: 00 Fenerbahçe - Çaykur RizesporSPOR TOTO 1.

SPOR TOTO SÜPER LİG

16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

SPOR TOTO 1. LİG

13: 30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor

16: 00 Eskişehirspor - Adana Demirspor

16: 00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep

GALATASARAY

12: 00 Sarı-kırmızılı ekipte B.B Erzurumspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

15: 15: Takım özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.

16: 30 Kafilenin kente gelişi.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu)

BUZ HOKEYİ

2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Final Serisi başlıyor.

Buz Adam GSK ve Zeytinburnu BSK kulüpleri 2-3 ve 9-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Aynı tarihlerde Erzurum'da Narmanspor ile Gümüş Patenler SK kulüpleri ise üçüncülük mücadelesi verecek.

BASKETBOL

Potada Kadınlar Türkiye Kupası finali Şanlıurfa'da oynanacak.

15.00 Fenerbahçe - BOTAŞ 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

15.15 Gaziantep Basketbol - Türk Telekom

17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

VOLEYBOL

Efeler Ligi

14.00 Galatasaray - Fenerbahçe (Burhan Felek)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor - Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.30 Halkbank - Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent) Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA


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