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2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADITaraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısıSivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – Fenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor...

02.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:212 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADI

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

'dan anlamlı sevinç

'da isimler anons edildi

Antalyaspor – maçının gelirleri vakfa bağışlandı

Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı

Isınmaya özel tişörtlerle çıkıldı

Eskişehirspor taraftarından duygulandıran marş

'daki amatör küme maçında üniformayla sahaya çıktılar

SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 HES Kablo Kayserispor - Göztepe

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE

16: 30 Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzon'a gidecek

18: 00 Sarı-lacivertlilerin Trabzon'a varışı

GALATASARAY

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü

19.00 Giresunspor - Boluspor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta



Fenerbahçe, Sivasspor, Çorum, Konya, Spor

Kaynak: DHA

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2.03.2020 10:11:34