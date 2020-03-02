2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADI
Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı Sivasspor
'dan anlamlı sevinç Konya
'da isimler anons edildi
Antalyaspor – Fenerbahçe
maçının gelirleri vakfa bağışlandı
Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı
Isınmaya özel tişörtlerle çıkıldı
Eskişehirspor taraftarından duygulandıran marş Çorum
'daki amatör küme maçında üniformayla sahaya çıktılar
SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 HES Kablo Kayserispor - Göztepe
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak
FENERBAHÇE
16: 30 Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzon'a gidecek
18: 00 Sarı-lacivertlilerin Trabzon'a varışı
GALATASARAY
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü
19.00 Giresunspor - Boluspor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
19.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta