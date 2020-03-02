2 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
2 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-01 20:55:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.