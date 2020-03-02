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2 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

2 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

02.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:242 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

2 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-01 20:55:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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2.03.2020 08:39:40