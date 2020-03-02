2 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Mart Pazartesi günü İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

2 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAZAR, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR sk/ YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371702)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAZAR, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR sk/ YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371703)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BERBER, ESEN, FIRIN, GÜRPINAR, MÜMİN AĞA, İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374671)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2322., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373746)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 662., 663., 664., 665., 666. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374634)

- İSTANBUL// ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375474)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR MAHALLESİ,19 SOKAK,12 SK,13 SK,OSMANPAŞA CADDESİ 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375489)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648., 1649., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376389)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, CEMÂLİ, DOLAPLI BOSTAN, KALECİ ÇIKMAZI, KURTAĞA ÇEŞMESİ, KÜÇÜK ÇIKMAZI, MANYASİZADE, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MEHMETAĞA ÇIKMAZI, MUTAF ÇIKMAZI, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI, SELVİLİ KUYU, TERCÜMAN YUNUS, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇİLEKEŞ sk/ BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FAL, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE KAPISI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARADAVUT, KAZANCI SELİM, KOLTUKÇU, KÖROĞLU, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MERCİMEK, MERDANE, MERMERŞAHİ, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TAYYARECİ SELAHATTİN, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, ZÜLÜFLÜ, ÇORBACI ÇEŞMESİ, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk/ DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ANANAS, ANANAS ÇIKMAZI, ASTARCI, BESTEKÂR SERVET, BOSTANCI, CEPKEN, CEPKEN ÇIKMAZI, DOLAPLI BOSTAN, DRAMAN, DRAMAN CAMİİ, DRAMAN ÇEŞMESİ, DİLMAÇ, ESMEHAN MEKTEBİ, FETHİYE, FETHİYE 1. ÇIKMAZI, FETHİYE 2. ÇIKMAZI, FETHİYE KAPISI, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MİRAÇ, SARAYAĞASI, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SERENCİ ÇIKMAZI, TATLI MEMBA, TERCÜMAN YUNUS, YAHYAZADE, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ, ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI, ÇIKIN, ŞEHİT ABDULLAH DEMİR, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk 09:02-18:02 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375493)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIMSIZ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377109)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAHİ, DONANMA, YASİN, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, FAZIL KAFTANOĞLU, GÖL, MENDERES, SAKARYA, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377125)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME ÇIKMAZI sk/ SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ARPA, DİLEK, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, YILDIZ, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk/ TALATPAŞA mah BEYÖZÜ sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, AYAZCA, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, MENDERES, SUDE, ÇAMLIKLAR, ÖZBAY, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377133)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MEBUSAN YOKUŞU sk/ ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375798)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 233., 234., 235., 55., 58/7., 60., 60/3., 61., 63/4., 64/2., 65., 65/5., 65/6., 65/9., BEKİR SUBAŞI, 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375864)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2614 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378580)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378584)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378599)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah Doğa parkı cd, Bahçeşehir - Esenyurt yan yolu, O3 kuzey yan yolu, İstasyon çıkmazı sk. 09:09-12:09 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377700)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah IHLAMUR, KARANFİL, LALE, MANOLYA, MENEVŞE, MİNE, NARÇİÇEĞİ, ORMAN GÜLÜ, YASEMİN sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377712)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377509)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377597)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SEÇKİN, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377578)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKIŞLI, ALAKOÇ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BAŞÇİÇEK, BERHUDAR, BEYÖZÜ, DEDELER, ERBEYLİ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, ÖZVEREN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377559)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 219. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378993)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 219. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379009)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYVANSARAY, BALAT KAPISI, DURİYE, ESKİ KASAPLAR, FERRUH KAHYA, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KAHKAHA, KAMIŞ, KASAPLAR, LAVANTA, LEBLEBİCİLER, MAHKEMEALTI, MÜRSELPAŞA, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ HAMAMI, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk/ BALAT mah AYAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378561)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EVLİYA ATA, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk/ ŞEHREMİNİ mah DİBEKÇİ ALİ, YAYLA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378556)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1349., 1352. sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377508)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilceYENİMAHALLE mah 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377791)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1607., 1609., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1523., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377792)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1609., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377790)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/14., G/16., G/17. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378557)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/14., G/16., G/17. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378560)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379090)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SONBAHAR, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377954)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DİREK, ECE, EGE, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379095)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377860)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, ESKİ BAĞLAR, GEMİCİ, HATBOYU, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LAHZA, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURTANESİ, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÖZGERAY ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk/ ORTAKÖY mah. KADIKÖY BAĞLARI 11:00-13:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379061)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BOZKURT, ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378880)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378949)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, GAMZE, GENÇLİK, KAR, KIRLANGIÇ, MERCAN., PARK, TATLI NAR, TAYFUN, TOPRAK, ULUSAL, UYGAR, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk/ FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BENEK, BEYAZ, BIÇKIN, BİRDAL, BİREY, DOĞAL, DİSİPLİN, EVREN PAŞA, MERCAN.., OYA ÇİÇEĞİ, PARK, SEZER, SÜPRİZ ÇIKMAZI, ŞEFTALİ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378954)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 561/3., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk/ KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377833)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ARIKUŞU, 1.AY, 1.ORHAN GAZİ, 1.YAVUZ, 2.DERE, 3.LALE, AKARSU, ALPTEKİN, EKŞİ, ERLER, ERTEKİN, HABİL, KARACAOĞLU, KORELİ, KORUTÜRK, NURTEN, SUNGUR, TAHSİN, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379042)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk/ İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377892)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378686)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, IHLAMURDERE, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, ŞAİR LEYLA, ŞEHİT ASIM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378650)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah ÇİVİCİ sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NECATİ CUMALI sk/ KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk/ LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378688)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, ZERAFET, İLK DURAK sk/ KEÇECİ PİRİ mah HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ÇIKMAZI, HASKÖY MEKTEBİ, HAZAR, KADRİYE, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KİRACI ODALARI, MERHAMET, MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, OKMEYDANI, SADİKİYE, SUNAY, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, ÇÖP ÜSTÜ, ŞENLİK, ŞERİTÇİ ARALIĞI sk/ PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEYAZ PAPATYA, BEZİRGAN, DEREİÇİ, ECDAT, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, HACI ŞABAN CAMİ, HÖRGÜÇ, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KAMİL BEY, KAZAK, KETEN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAKIZLI BOSTAN, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, SÜRÜCÜLER, TAHİR ZÜMRE, TAŞKESEN, TENEKECİ, UMUT, UĞUR ULUNÇ, VİRAN, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLK DURAK, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378857)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1966. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379130)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377831)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BURCU, DERE, SEHER, ŞEHNAZDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377918)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk/ DENİZKÖŞKLER mah DİLEK, TEL sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, YILDIRIM BEYAZIT, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk/ YEŞİLKENT mah G-846 sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk/ KAVAKLI mah ORHANGAZİ sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk/ BAĞLARÇEŞME mah 1213. sk/ GÖKEVLER mah ÖZDEMİR sk/ HÜRRİYET mah BÜLBÜL, HÜME, PAPAĞAN, SERÇE sk/ MEHTERÇEŞME mah 1942. sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah UMUT sk/ PINAR mah 1492. sk/ SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 5., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk/ TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377753)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk/ MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk/ İSMETPAŞA mah 101., 105., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 98., MAHMUTBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377891)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 89., 90., 91. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379088)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 244., 245., 246., KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380775)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, AVCI, BUHAR, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, PARK ÖNÜ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI, ŞANLI ASKER sk/ 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379252)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk/ 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379259)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ KARTALTEPE mah BARBAROS, BOZTEPE, K. BAĞLAR MEVKİİ, KARACAOĞLAN, PİYALEPAŞA, TERAKKİ, ULUBATLI, ÖMÜR, ÜÇTEPE sk/ 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379264)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah IRMAK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DEĞİRMEN, DOLAPDERE, FEYLOSOF, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KÜKÜRTLÜ, MARSIK sk/ İNÖNÜ mah AKKARGA, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, YENİ NALBANT, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378101)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378595)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK 2, ÇAYIR, İPEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380831)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, PINARLI, SARMAŞIK 2 sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379582)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380830)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KARABOYACILAR, KATİP ÇEŞMESİ, KENNEDY, MAHRAMACI, YENİKAPI DEĞİRMENİ, YENİKAPI KUMSALI, ÇORBACIBAŞI sk/ KATİP KASIM mah İSKELE MEYDANI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379507)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, NAMIK KEMAL, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, ÂSIMBEY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379513)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, OSMANLI, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379803)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk/ GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk/ ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380926)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk/ GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk/ ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379804)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379585)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AYABA, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380927)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, RÜZGAR, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380964)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk 16:30-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380939)