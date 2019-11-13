2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ADANA'da çalıştığı inşattan dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Sait Savan (46), hayatını kaybetti.

Acı olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan Adana'ya gelen 4 çocuk babası Sait Savan, sıva yapmak için çalıştığı inşaatın asma katına çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Savan'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sait Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Savan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.