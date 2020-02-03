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2 metrelik dev yayın balığının kilosu 30 liradan satıldı

Manisa'da bulunan Demirköprü Barajı'nda avlanmaya çıkan balıkçılar, 2 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakaladı. Kilosu 30 liradan satışa çıkarılan balık, görenleri şaşırttı.

03.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:10

Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları 'nın ve ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILDI

Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa çıkarıldı. Balıkçının önünden geçerken dev balığı görenler de dikkatle baktı. Bazı kişiler ise cep telefonu kamerasıyla yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı.

UZUN UĞRAŞ SONUNDA YAKALANDI

Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

2 metrelik dev yayın balığının kilosu 30 liradan satıldı

Demirköprü Barajı, Köprübaşı, Salihli, Manisa, Ekonomi


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