Haberler » Güncel » 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Haber

2 metrelik yayın balığı yakalandı

Kastamonu'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

13.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:04
'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.
Nehri'nde yakalanan yayın balığı, Kastamonu'daki bir balıkçıda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.
Balıkçı Muhammed Ali Elmacı, AA muhabirine, balığı görenlerin bir daha baktığını belirterek, "Belki görüntüsü korkunç ama etinin lezzeti çok güzeldir. Bir yiyen bir daha yemek ister. O nedenle değerli bir balıktır." dedi.
Tezgahın önünde balığı sergilediklerini anlatan Elmacı, "Gören herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor. Bunun lezzetini bilenler gelip alacaktır." ifadelerini kullandı.
2 metrelik yayın balığı yakalandı

Muhammed Ali, Kızılırmak, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44 4 bin 500 kişilik cami ibadete açıldı - Haber
19:44 Şair Nurullah Genç Rektör Şevli'yi ziyaret etti - Haber
19:42 Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - Haber
19:42 Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Haber
19:41 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
13.12.2019 19:45:48