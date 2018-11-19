Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumunun desteğiyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 20-21 Kasım'da İstanbul
'da 2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu düzenlenecek. Azerbaycan
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Özbekistan
, Rusya
, Tataristan
ve Türkmenistan
'dan bilim insanlarının katılacağı sempozyumda "Çağdaş Türk devlet ve toplulukları yazı sistemleri/alfabeleri", "Çağdaş Türk alfabeleri", "Türk devlet ve topluluklarında alfabe kabul süreç ve uygulamaları", "Türk devlet ve topluluklarında ortak alfabe kullanılma olasılığı", "Neden yazıda birlik sağlanamıyor?" ve "Yazı alanındaki etkileşim" başlıkları altında çeşitli bildiriler sunulacak. - ANKARA
Marmara Üniversitesi,Mustafa Kemal Atatürk
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45