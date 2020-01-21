2 milyarlık iş hacmi için mobilya sektörü İstanbul'da

Başta Amerika ve Çin olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun hedef ülkelerinden 50 bine yakın yabancı, toplamda ise 150.000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuar, altı gün boyunca sektör profesyonellerini bekliyor. Açılış konuşmasında, Türk mobilya sektörü ihracatının 20 yılda 22 kat büyüdüğünü belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, dünya ihracat sıralamasındaki yerimizin de 21. sıradan 12. sıraya yükseldiğini ifade etti.

Türkiye 'nin yanı sıra Avrasya Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, MOSFED ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ve KOSGEB desteğiyle bu yıl da Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısı oluyor. 180 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörünün en profesyonel örneklerinin sergilendiği tüm dünyadan 50ülkenin katılımıyla yeni iş alanlarının açılmasını sağlayan platform CNR İMOB, altı gün boyunca mobilya sektörünün profesyonellerini ağırlayacak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç'in ev sahipliğinde gerçekleşen fuarın resmi açılış törenine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra mobilya sektörü derneklerinin başkanları ve sektör profesyonelleri katıldı. Türk mobilya gücünü ve tasarım zenginliği gösteren sektörün en büyük fuarı CNR İMOB, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sunarak bu yıl 2 milyar dolar iş bağlantısı kurmayı hedefliyor.

Güleç: KDV indirimi ile hem maliyemiz, hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazanacak

Açılış konuşmasına mobilya sektörünün motivasyon kaynağı KDV indirimi ile başlayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç,sektör için önemli olan KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini değerlendirdi. Güleç; "Malumunuz bu yılın başında sektörümüzdeki KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e indirildi. Bu karar mobilya sektörü olarak bizleri çok mutlu etti. Bu süreçte bakanımız ile yıl boyunca yakın görüşmeler yaparak sık sık sektör toplantıları organize ettik ve raporlamalar sunduk. Yılın son günlerinde KDV şifresini aldık.KDV indirimi ile birlikte kurumsal altyapıyı güçlendirip sektördeki kayıt dışını azaltacağız.Haksız rekabeti engelleyerek, sektör verilerini ve değerlerini toplama ve hesaplama imkanı sağlayacak,daha katma değerli ürün satma aşamasını hızlandıracağız.Kısaca firmaları kurumsallaştıracak, global rekabeti daha avantajlı hale getireceğiz. Hem maliyemiz, hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazanacak." dedi.

Güleç: Bu yıl hedefimiz 4.5 milyar dolar ihracat yapmak

Konuşmasında Türk mobilya sektörünün gücünden ve hedeflerinden bahseden Güleç; Mobilya sektörü olarak bugün dünyada 13. büyük üretici, 12. ihracatçıyız. 2000 yılında 160 milyon dolar ihracattan bugün 3.5 milyar dolar ihracat yapar hale geldik. Türk mobilya sektörü 20 yılda 22 kat ihracatını artıran bir sektör oldu ve dünya ihracat sıralamasında 21. sıradan 12. sıraya yükseldi. Sektörümüzün 2020 ihracat hedefi ise 4.5 milyar dolar. Ülkemiz için mobilya sektörü çok önemli, çünkü istihdam dostu bir sektörümüz var. Yüzde doksan oranında yerli ve milli malzeme kullanıp katma değer oluşturuyoruz. Dış ticaret fazlası veren bunu da her yıl artırarak 2019 yılında 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör olduk. 180 ülkeye de Türk mobilyası satıyoruz. Bu ülkelerde Türk mobilyasının tasarım ve kalitesini görenler diğer Türk ürünlerine de pozitif bakıyor. Yani bizler bir anlamda ihracatçılarımızın akıncı vazifesi görüyoruz." dedi.

MOSFED olarak bu yılın başında Mobilya Araştırmaları Enstitüsü'nde kurduklarını söyleyen Güleç, mobilyaya ilişkin buttun verilerin ve bilgilerin toplanıp raporlanacağı, üretimden pazarlamaya, uluslararası ticarete kadar tüm süreci analiz ederek bir strateji oluşturan bir merkez faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Bu merkezin sektör ve üniversiteler arasında köprü vazifesi göreceğini söyleyen güleç ilerleyen süreçlerde tüm sektörü gelişmelerden haberdar edeceklerini belirtti.