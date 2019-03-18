2 Milyon 24 Bin Bin Liralık Orman Emvali Satıldı

Kaynak: İHA

Gölyaka'da orman emvali ihalesine talep oldukça yoğun oldu. İhalede toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi.Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün Açık Artırmalı Orman Emvali Satış ihalesi İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak kayın emvallerinden oluşan toplam 3 bin 789 metreküp orman emvali satışa sunuldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu ihalede satışa çıkarılan orman emvallerinin tamamı yüksek fiyatlardan alıcı buldu ve toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi. İhalede kıyasıya rekabet yaşanması ve tüm ürünlerin yüksek fiyatlardan satışının gerçekleşmesi ahşap sanayindeki canlılığın bir nevi göstergesi olarak yorumlandı. - DÜZCE