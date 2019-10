2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması

Sağlık Bakanlığınca, meme kanserinin erken teşhisi için 2 milyon 500 bin kadına kanser taraması uygulandı.

Sağlık Bakanlığından meme kanserinin erken teşhisine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, geçen yıl 2 milyon 500 bin kadın meme kanseri taramasından geçirildi. Bunlardan 102 binine meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldı, 36 bin vaka da erken evrede teşhis edilerek tedaviye başlandı.

"Türkiye'de her geçen yıl erken teşhis oranı artıyor"

Açıklamada, kadınların en sık karşılaştığı kanser türlerinden biri olan ve görülme sıklığı dünya çapında giderek artan meme kanserinin, erken evrede teşhis edilerek başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği belirtildi. İleri evrelerde ise tedavi süreci zorlaşırken hastalığın ölümle sonuçlanabildiği, toplum tabanlı taramalarla Türkiye'de her geçen yıl erken teşhis oranının arttığı vurgulandı.

Türkiye'de toplum tabanlı meme kanseri taramalarının, Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanı sıra Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde ücretsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Kontrol önemli

Kanserden korunmak için 20-40 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, meme kanseri belirtilerinden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurması gerektiği ifade edildi. 40-69 yaş arası kadınların ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasının yanı sıra yılda bir kez sağlık kuruluşlarına başvurması, meme muayenesi olması ve iki yılda bir kez de mamografi çektirmesinin önem taşıdığına işaret edildi.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisinin memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca tek memede akıntı, kaşıntı, yanma, ağrı, meme ucunda çekilme gibi belirtilerin de meme kanserine işaret ettiği kaydedildi. Hastalığın ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebileceğinin altı çizilen açıklamada, bu nedenle rutin kontrollerin önemi vurgulandı.

Tüm kanserlerde olduğu gibi doğru ve sağlıklı beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin, fazla kilodan kaçınma ve emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı da aktarıldı.

Meme kanseri tedavisi her hasta için farklılık gösterdiği için tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör rol oynadığı, meme kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi seçeneklerin uygulandığı kaydedildi.

