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2 milyon kanatlı hayvan sevki yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üretimi devam eden kanatlı hayvanların diğer illere sevk edilmesinde rekor sayıya ulaşıldı.

22.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:39
2 milyon kanatlı hayvan sevki yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de üretimi devam eden kanatlı hayvanların diğer illere sevk edilmesinde rekor sayıya ulaşıldı. 1 ayda 2 milyon 249 bin 575 kanatlı hayvan diğer illere sevk edildi.

Düzce'de kanatlı hayvan çiftliklerinda diğer illere yapılan sevkiyat sayıları belli oldu. Yetkili kurumlardan alınan verilere göre diğer illere veteriner sağlık raporları ile 2 milyon 249 bin 575 adet kanatlı sevki yapıldı. Ayrıca, 77 büyükbaş hayvan sevki de gerçekleştirildi. Düzce'den diğer illere ayrıca 10 bin 531 kilogram karkas et, 2 bin 200 kilogram sakatat ile 3 ton kemik unu sevki yapıldı. Düzce'de mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 266 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası yapılan muayeneler sonrasında 74 bin 615 kilogram sağlıklı etin tüketimi Düzcelilere sunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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