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2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi

2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi Polis baskını ile 2 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi, depo sahibi gözaltına alındı Adana'da piyasa değeri toplam 2 milyon lira olan binlerce sahte dezenfektan, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

28.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:15
2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi
Polis baskını ile 2 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi, depo sahibi gözaltına alındı
ADANA - Adana 'da piyasa değeri toplam 2 milyon lira olan binlerce sahte dezenfektan, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak kimyasal ürün üretim ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine 26 Mart tarihinde depoya baskın düzenledi. Baskında 33 bin 28 adet dezenfektan, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi, 71 bin 850 adet sticker, kapak ve boş kutu ele geçirdi.
Piyasa değeri toplam 2 milyon lira olarak belirlenen ürünler imha edilmek üzere polis tarafından alınırken kaçak faaliyet gösteren deponun sahibi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Polis, 3. Sayfa

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2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi

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