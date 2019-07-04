04.07.2019 20:01
Haberler» 3. Sayfa» Haber

2 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelileri serbest kaldı

2 milyon TL

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de kendisini müteahhit olarak tanıtarak yüksek kar payı alma vaadiyle bir şahsı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Güney Afrika uyruklu 3 şahıs serbest bırakıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de kendisini müteahhit olarak tanıtarak yüksek kar payı alma vaadiyle bir şahsı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Güney Afrika uyruklu 3 şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendini müteahhit olarak tanıtarak çevresinde güven sağlayan Güney Afrika uyruklu A.A. (30), kamu kurumlarından ihale aldığını söyleyerek T.K. adlı şahıstan para desteği istedi. Türk vatandaşı B.A.(34) ve Ü.F. (34) ile T.K.'nin güvenini kazanan A.A., T.K.'dan yaklaşık 2 milyon TL aldı. Bir miktar ödeme aldıktan sonra ödeme alamayan T.K. ise dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri, A.A., B.A. ve Ü.F.'yi İzmit'te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Güney Afrika, Kocaeli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:37   Hipodromda satışa hazır fişekler halinde esrar ele geçirildi
20:35   Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve...
20:34   Osmaniye'de Amanos Dağları'nda orman yangını
20:20   Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
20:07   Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
20:03   Ot yangını korkuttu
20:03   Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye kurtardı