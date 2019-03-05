2 Milyon Türk Motifi Nutella Kavanozlarındaki Yerini Aldı

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Nutella, yeni kampanyası 'O da Senin Gibi Benzersiz' için Türk motiflerinin yer aldığı 2 milyon adet kavanoz tasarladı.Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markaları arasında yer alan Nutella, 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor. Nutella Türkiye'nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak."ÖZEL VE ÖZGÜN TASARIM"Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, ürünlerin tüketiciler için özel ve özgün olarak tasarlandığına ve temel amaçlarının Nutella tüketenleri biricik, tek, eşsiz hissettirmek olduğunu söyledi."Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor" diyen Taşkın, "Kavanozların bir koleksiyon özelliği var. Biz sabah kahvaltılarına Nutella tadıyla beraber görsel bir lezzet de getirmek istedik" diye konuştu.Yasemin Taşkın, sözlerine Nutella'nın her zaman için sürpriz hazırlıkları olduğunu da ekledi.Mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunabilecek Nutella'nın, özel desenli kavanozları sadece 750 gr'lık ambalajlarında yer alacak. - İstanbul