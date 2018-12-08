2 Motosiklet Hırsızlığına 3 Tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde, 2 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Nizip Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Fatih Sultan
ve Kıbrıs
Mahalleleri'nden çalınan 2 motosikleti bulmak için araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de izleyen polis, hırsızlığı yapan şüphelilerin B.C.Y., A.Y. ve A.Ü. olduğunu belirledi. Savcılık kararıyla ev adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
Fatih Sultan,Emniyet Müdürlüğü,Gaziantep,Nizip
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:11