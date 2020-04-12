2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir binanın 2'nci katında kullanılmayın bir evin açık penceresinin önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bugün öğle saatlerinde Evsat Mahallesi'nde geldi. Bir binanın 2'nci katında kullanılmayın evin açık olan penceresinin önünde bir kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA