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2'nci kattan düşerek yaralandı

KAYSERİ'de, Nadir Genç (38), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.

09.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:512'nci kattan düşerek yaralandı

KAYSERİ'de, Nadir Genç (38), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.

Nadir Genç, saat 14.30 sıralarında merkez ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine düşen Genç, yaralandı. Çevredekilerin vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Nadir Genç'e müdahale etti. Genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA

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